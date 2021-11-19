Бойовик брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на колишнього ватажка так званого "МДБ ЛНР". Він перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному спротиві силам АТО/ООС.

Читайте такожВ Україні засудили заступника командира бойовиків "ДНР""Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. "МДБ" координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами", - повідомляють в СБУ.

Через деякий час у бойовика стався конфлікт з іншими ватажками "спецпідрозділу". Зловмисник залишив їх лави й тривалий час переховувався на території РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Його відправили під варту.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині контррозвідники Служби безпеки України затримали агента спецслужб РФ, який під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти.

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Автор: Марта Гичко