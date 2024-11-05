Зокрема, Генштаб просить враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що час та геолокація на мобільних телефонах українців може відображатись некоректно під час повітряних атак російських окупантів по Україні. Як інформують фахівці, це наслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби.

"В ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу", – зазначається у повідомленні.

Власникам телефонів радять відключити режим автоматичного уточнення часу.

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Крім того, Генштаб просить враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

Засоби РЕБ у війні

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) наразі відіграє значну роль у російсько-українській війні. "Електронна війна" впливає як на бойові дії на лінії фронту, так і на відбиття терористичних повітряних атак по тилу.

Як зазначив старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні, Брайан Кларк, кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі.

Засоби РЕБ не несуть загрозу живій силі противника, але впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.

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