Історично Росія приділяла більше уваги системам РЕБ, тому навіть західна зброя вразлива для неї.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології та прийоми, аби перевершити ворога, пише The New York Times.

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода та місцевість", — сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні, додавши, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі.

Видання зазначає, що засоби РЕБ використовували і в інших воєнних конфліктах останніх десятиліть. Але нинішня війна в Україні – перша в історії, де дві приблизно рівні за силою і досить сучасні армії використовують системи РЕБ із максимальною інтенсивністю.

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"Тактика стала настільки критичною, що радіоелектронна боротьба отримала окремий розділ у недавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України", – пише NYT.

Потенційні учасники Третьої світової війни – США, Європа та Китай – уважно стежать за цим аспектом війни в Україні та вже нарощують закупівлю систем РЕБ для власних армій.

Важливість систем РЕБ у сучасній війні важко переоцінити. Хоч ці засоби не несуть загрозу живій силі противника, вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.

"Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали, будь то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, або ракети, пов’язані із супутниками. Одним із базових, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв’язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що використовуються раціями чи дронами, щоб викликати такі перешкоди, що передати сигнал неможливо", – пояснює NYT.

І ситуація у сфері РЕБ постійно змінюється. На самому початку вторгнення росіяни мали значну перевагу у цих засобах. Потім українці вирвалися уперед. Але незабаром росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕБ для нових завдань, наприклад, створювати радіоелектронний купол над окопами, щоб захиститися від FPV-дронів.

Українські фахівці зазначають, що Росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така "асиметрична відповідь" на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і Росія вирвалася вперед.

"Ми сказали їм (західним партнерам), що, ймовірно, 90 відсотків американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби", — розповів Олександр Бережний, керівник однієї з українських компаній, що зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ.

Новітнє озброєння на фронті

Як писав УНІАН, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заспокоїв стривожені голоси про те, що Росія вирвалася вперед у використанні беспілотників. Він запевняє, що безпілотників забагато не буває, але Україна зараз у кращій за Росію позиції в питанні дронів.

Також ми розповідали, що в Україні зараз ведеться розробка робота для евакуації поранених військових з поля бою. Як пояснюють посадовці, сьогодні бойові медики, коли намагаються евакуювати пораненого, наражають на небезпеку своє життя. Роботизовані рішення можуть знизити ризик для них.

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