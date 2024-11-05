Українці часто почали стикатися з тим, що час на їхніх смартфонах не відповідає дійсності через активацію РЕБ під час тривог.

Українці останнім часом часто скаржаться, бо їхні смартфони почали активно змінювати час, і через це вони спізнюються на важливі заходи. Це може бути через активацію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) під час повітряних тривог, заявляє головний редактор Mezha.Media Тарас Міщенко.

Системи РЕБ, за його словами, намагаються "повернути" ворожі дрони на територію Росії, тож, зокрема, у Києві GPS може демонструвати, нібито ваше місце розташування - це Курська чи Брянська область.

"Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місце розташування", - зазначає Міщенко.

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Крім того, зазначено, що, коли ворожі БПЛА летять за сигналом GPS на українські міста, подібні маніпулювання дають змогу збити дрони з курсу. Через це останнім часом у зведеннях Повітряних сил ЗСУ з'явилися згадки "локально втрачених" або "повернутих на територію РФ" дронів.

Що стосується звичайних користувачів смартфонів - саме через GPS-спуфінг під час повітряних тривог годинник автоматично перемикається за часовим поясом при оновленні геолокації. На iPhone, щоб це виправити, необхідно зайти в "Параметри">"Загальні">"Дата і час". У цьому меню необхідно вручну вибрати часовий пояс для Києва і вимкнути "Задавати автоматично". Однак потрібно про це пам'ятати при виїзді за кордон.

На Android - "Налаштування">"Загальне управління">"Дата і час". Смартфони Samsung дозволяють окремо обирати визначення часового поясу як через геолокацію, так і через мережу оператора. У налаштуваннях необхідно вимкнути функцію "Часовий пояс за місцем розташування".

Інші новини про РЕБ і атаки дронів

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні стало важче збивати "Шахеди". У ЦПД розкрили причини. Зокрема, це відбувається через те, що БПЛА почали літати на дуже низькій висоті.

Крім того, ЗСУ таємно використовують дрон з "унікальною" стійкістю до російських засобів РЕБ. "Ми пролетіли в межах 1000 метрів від цих засобів перешкод. Жодного впливу на наш апарат. Це був шалених успіх", - каже співзасновник компанії.

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