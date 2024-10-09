Депутатка не вказала наявність готівки у своїй декларації.

У депутатки Хмельницької міськради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів, її підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними Державного бюро розслідувань, депутатка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Крім понад півтора мільйона незадекларованих доларів, знайдено і незадекларовані об’єкти нерухомості.

"Під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті", - повідомляють у ДБР.

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Також зазначається, що слідчі Бюро розслідують справу щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Її затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Жінці загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що під час обшуків, зокрема, у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки вилучено понад 1 млн 491 тис. доларів, 30 тис. євро, 500 тис. грн.

"Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.

На Хмельниччині у керівниці МСЕК виявили мільйони доларів – деталі

На Хмельниччині це вже другий випадок виявлення незадекларованих доходів депутатами місцевих рад за останній час. Так, нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка є депутатом обласної ради, Тетяну Крупу та її сина викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. За даними слідства, вона причетна до незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Її син обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. При цьому, жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 500 тис. доларів через вікно.

Крім того, ця родина володіє, зокрема, 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також дев’ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів.

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