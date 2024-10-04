Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили у незаконному збагаченні, а під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Зазначається, що її син обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Щодо керівниці МСЕК, в її робочому кабінеті виявлено 100 тисяч доларів. Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Було проведено низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. Також знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, за відомостями ДБР, вдома в них знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності:

"Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти".

При цьому, жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Крім того, ця родина володіє, зокрема, 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

В ДБР показали фото як син лежить на ліжко, яке устелене пачками з іноземною валютою. Зазначається, що слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Важливі новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, в 2023 році у результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

У Службі безпеки України повідомляли, що за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких "послуг" становила до $10 тисяч США з однієї особи.

Вас також можуть зацікавити новини: