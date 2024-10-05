Посадовицю з Хмельниччини затримано, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах, повідомили про підозру у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

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Зазначається, що посадовицю затримано, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

У ДБР зазначають, що 3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларацій осіби, уповноваженої на виконання функцій держави.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку. Прокурор вніс до суду клопотання про їх арешт.

Ще про цей випадок

Як повідомляв УНІАН, учора мережі облетіло відео виявлених вдома у керівниці МСЕК пачок валюти, якими щільно наповнені меблеві полиці. У повідомленні правоохоронців зазначалось, що в ході слідчих дій знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Зазначалось, що викрили у незаконному збагаченні не тільки керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК, а й її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

ЗМІ пишуть, що мова йде про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу.

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