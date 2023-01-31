Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення.
"Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення", - заявив президент у традиційному вечірньому відеозверненні.
Зеленський наголосив, що тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, "не варто засиджуватись у кріслах".
Останні кадрові зміни
Як повідомляв УНІАН, 24 січня президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.
Зокрема, звільнено Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.
Також президент звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив його заступником керівника Офісу президента.
Коментуючи ці кадрові рішення, у вечірньому відеозверненні президент зазначив, що це чергові кадрові рішення, і відповідні кроки будуть прийматися і надалі.