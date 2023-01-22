Зеленський зазначив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

У зв'язку з викриттям на хабарі і звільненням топ-чиновника Мінінфраструктури президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде часом відповідних рішень, які вже підготовлені.

Про це він заявив у вечірньому зверненні до українців. "Я хочу, щоб це було сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях", - прокоментував президент ситуацію.

Він зазначив, що підготовлені рішення цілком справедливі і в кожній ситуації все буде детально розбиратися. "Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових", - пояснив глава держави і додав, що спільство отримає повну інформацію, а "держава зробить потужні необхідні кроки".

Відео дня

Зеленський зазначив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

Затримання Лозинського

21 січня у Міністерстві інфраструктури повідомили про затримання правоохоронцями в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського і пообіцяли звільнити його.

Причина затримання топ-чиновника - розкрадання бюджетних грошей. Пізніше стало відомо, що його затримали при отриманні хабара на суму $400 тис.

Сьогодні міністр інфпаструктури Олександр Кубраков повідомив, що Василя Лозинського звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: