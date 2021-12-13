Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби. Умова: повна вакцинація проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення з січня програми виплати тисячі за щеплення проти COVID-19, зокрема, щоб нею могли скористатися і громадяни віком понад 60 років.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19", – заявив глава держави.

За його словами, уряд уже отримав необхідні доручення.

"Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня, – додав Зеленський. – Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею".

"Тисяча Зеленського": подробиці програми виплат

Читайте такожТисяча від Зеленського: Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть виплати за COVID-вакцинаціюЯк повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю.

Програмою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави. За ці кошти вони матимуть можливість:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей,

купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні,

придбати книжки.

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку "Дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Автор: Леся Лещенко