Програма стартує з 19 грудня.

Громадянам, які зробили два щеплення від коронавірусу, платитимуть по тисячі гривень через додаток "Дія".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

За його словами, це робитимуть для того, щоб "було легше дихати громадянам і бізнесу".

"Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні авіа та залізничні перевезення", - розповів він.

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За словами Зеленського, подібна програма стартує 19 грудня, до кінця року й на початку 2022-го на неї виділять загалом 6 мільярдів гривень. Вона діятиме не один місяць, гроші зможуть отримати навіть ті, в кого немає додатка "Дія". "Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим громадянам", - запевнив Зеленський, додавши, що "нікого не залишать без допомоги та підтримки".

Раніше в МОЗ заявили, що вперше за останні три місяці в Україні середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих.

За минулу добу в країні підтвердили понад 10 тисяч нових випадків і 442 смерті.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован