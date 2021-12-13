Наступний у президентському рейтингу - Петро Порошенко із результатом 16% серед тих, хто визначився та піде на вибори.

Рейтинг президента України Володимира Зеленського стабілізувався на 25%.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко, презентуючи результати соціологічного дослідження щодо політичних настроїв українців станом на кінець 2021 року.

"Якщо говорити про головний політичний підсумок року, то, по суті, бліцкригу по різкому обвалу рейтингу Володимира Зеленського не відбулося. Піковий результат Зеленського був на початку вересня і становив 32%, потім почалася де-факто інформаційна війна між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим і протягом жовтня рейтинг Володимира Зеленського впав на 7% і зупинився на 25%", - зазначив він.

За словами Денисенка, наразі можна говорити, що рейтинг глави держави де-факто стабілізувався на 25 відсотках - це ті опитані, які визначилися з вибором та підуть на ймовірні вибори.

"Тому бліцкригу не відбулося… і приблизно в цьому ж проміжку Зеленський зустріне й новий рік, й увійде в наступний політичний сезон", - вважає експерт.

Він нагадав, що найгірший результат за всю каденцію рейтинг президента показував у лютому - 23%.

"Тобто ми можемо говорити, що 22%, 23%, 25% - це його "ядерний" електорат", - уточнив Денисенко.

Водночас результати дослідження свідчать, що наступним у президентському рейтингу є Петро Порошенко із результатом 16% серед тих, хто визначився та піде на вибори.

За ним йдуть Юлія Тимошенко та Юрій Бойко - по 10%.

За даними опитування, за умови проведення другого туру, Зеленський виграє у всіх своїх найближчих конкурентів майже з ідентичними показниками: 56% до 44% проти Порошенка, 59% до 41% проти Бойка та 56% до 44% проти Тимошенко.

Однак, результати дослідження показують, що за підсумками року найвищий антирейтинг між собою ділять Порошенко (21%), який очолював його весь 2021 рік та Зеленський (21%), який доєднався до нього в грудні.

Як проводилося дослідження

Соціологічне дослідження проводилося по всій території України серед 2 400 респондентів методом face-to-face з 28 листопада по 10 грудня. Вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Як повідомляв УНІАН, раніше опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу: якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 23,5% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

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Автор: Антоніна Доломанжи