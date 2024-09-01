Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення РНБО проти осіб, що забезпечують роботу російської авіації. Як повідомив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні, пакет санкцій включає майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії.
Крім того, зазначив президент, ще один пакет санкцій введено проти колаборантів – "тих, хто обрав працювати на зло – на війну".
Він підкреслив, що завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.
Також Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки опинились у зоні доступу для нашої зброї.
Він наголосив, що Україна продовжує переконувати партнерів, що "далекобійність є ключем для завершення цієї війни".
"Своїми дронами й ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів – потрібні й дієві інструменти", - наголосив він.
Президент наголосив, що жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України й відповіді правосуддя щодо Росії.
Він згадав про сьогоднішній підступний удар по Харкову, внаслідок якого постраждали майже 50 осіб.
"Кожен такий удар по Харкову, по інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики зокрема в Курській області – ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна", - підкреслив президент.
Росія вдарила по Харкову
Повідомлялося, що зазнали пошкоджень ТЦ, спортивний комплекс, магазини, автомобілі, відділення "Нової пошти", та є порушення конструкції газогону.
За відомостями харківського міського голови Ігоря Терехова, станом на 17:38 було відомо про 44 постраждалих. Мер додав, що серед постраждалих є семеро дітей, а найменшій дитині лише три місяці.