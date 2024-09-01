Президент зазначив, що "держава-терорист повинна відчути, що таке війна".

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення РНБО проти осіб, що забезпечують роботу російської авіації. Як повідомив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні, пакет санкцій включає майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії.

Крім того, зазначив президент, ще один пакет санкцій введено проти колаборантів – "тих, хто обрав працювати на зло – на війну".

Він підкреслив, що завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.

Відео дня

Також Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки опинились у зоні доступу для нашої зброї.

Він наголосив, що Україна продовжує переконувати партнерів, що "далекобійність є ключем для завершення цієї війни".

"Своїми дронами й ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів – потрібні й дієві інструменти", - наголосив він.

Президент наголосив, що жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України й відповіді правосуддя щодо Росії.

Він згадав про сьогоднішній підступний удар по Харкову, внаслідок якого постраждали майже 50 осіб.

"Кожен такий удар по Харкову, по інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики зокрема в Курській області – ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна", - підкреслив президент.

Росія вдарила по Харкову

Повідомлялося, що зазнали пошкоджень ТЦ, спортивний комплекс, магазини, автомобілі, відділення "Нової пошти", та є порушення конструкції газогону.

За відомостями харківського міського голови Ігоря Терехова, станом на 17:38 було відомо про 44 постраждалих. Мер додав, що серед постраждалих є семеро дітей, а найменшій дитині лише три місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: