Унаслідок російської атаки, зокрема, постраждала тримісячна дитина.

Триває війна в Україні, і 1 вересня російські загарбники атакували Харків - підступно посеред білого дня вдарили по місцях, де щодня бувають сотні харківʼян. Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла.

Вже відомо про понад 40 поранених, серед них - п'ятеро дітей, двоє медиків та двоє рятувальників, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Чиновник назвав атаку з боку РФ справжнім тероризмом. "Екстрені служби працюють, попри загрози повторних ударів. Розбори завалів тривають", - додав він.

За відомостями харківського міського голови Ігоря Терехова, станом на 17:38 було відомо про 44 постраждалих. Мер додав, що серед постраждалих є семеро дітей, а найменшій дитині лише три місяці.

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В обласному центрі під ударом опинився один з енергетичних обʼєктів, поділилися інформацією у Міністерстві енергетики України. "Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додали у відомстві.

У центрі уваги Харків - новини, які вже відомі

Росіяни вже багато разів обстрілювали Харків з різного озброєння. Вдень 1 вересня стало відомо, що російські загарбники вдарили по Харкову, у тому числі, можливо, ракетами "Іскандер". Олег Синєгубов зазначав, що супротивники били по трьох локація - торговельний центр у Салтівському районі, Харківський палац спорту й біля Гідропарку у Київському районі.

Повідомлялося, що зазнали пошкоджень ТЦ, спортивний комплекс, магазини, автомобілі, відділення "Нової пошти", та є порушення конструкції газогону. Спочатку з'явилася інформація про шістьох поранених унаслідок російської атаки.

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