Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради в Telegram.
Парламент прийняв відповідний акт 16 липня.
"Основна мета - поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов'язків та бойових завдань задля використання їхніх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду під час дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу.
Водночас, у разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.
Разом з тим, до поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається.
Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.
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