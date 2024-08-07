Парламент прийняв відповідний акт 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради в Telegram.

Парламент прийняв відповідний акт 16 липня.

"Основна мета - поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов'язків та бойових завдань задля використання їхніх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду під час дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу.

Водночас, у разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.

Разом з тим, до поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

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