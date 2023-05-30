Також він закликав не ставитися до повітряної тривоги легковажно.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади з тим, що укриття у містах мають бути доступними.

У своєму відеозверненні глава держави зазначив, що сьогоднішній день був "доволі гучним". Президент подякував Повітряним силам Зброних Сил України та всім захисникам неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів.

"Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "Шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура", - сказав він.

Відео дня

Зеленський констатував, що були й влучання, падіння уламків із відповідними наслідками та втрати. "Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів", - наголосив президент.

Він підкреслив, що це є конкретною відповідальністю конкретних посадовців.

Проблема з укриттями: останні новини

Нещодавно голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів про місто на Київщині, яке побудували взагалі без укриттів. За його словами, над усуненням цієї проблеми вже працюють.

Наразі у області підготовані 600 захисних споруд - мова йде про сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення, а також понад 1 тисяча 200 найпростіших укриттів.

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