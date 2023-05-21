Нові правила має виконувати як рухомий склад "Київпастрансу", так і приватних компаній.

З понеділка, 22 травня, у Києві наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, а не висаджуватиме всіх на найближчій зупинці.

Згідно з повідомленням Київської міської державної адміністрації, йдеться як про рухомий склад комунального "Київпастрансу", так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів.

"Під час повітряної тривоги водії мають довезти пасажирів до укриттів, які розташовані найближче за схемою руху. Зокрема, до станцій метро, підземних переходів, паркінгів тощо", - підкреслюється у повідомленні.

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При цьому, зауважується, що пасажири зможуть вийти і на зупинках.

"Повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години", - повідомляє КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2022 року відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, у столиці під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт зупиняє рух, пасажирів висаджують на найближчій зупинці з рекомендацією пройти в укриття.

У Департаменті транспорту КМДА при цьому інформували, що 80% зупинок в Києві мають поряд хоча б підземні переходи, щоб їх використовувати для захисту. Згідно з цим рішенням, приватні перевізники також мали б зупиняти рух, але не роблять цього.

Кияни звернулись до міської влади з петицією щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. 31 серпня минулого року Рада оборони міста розглянула, але не змінила своє попереднє рішення.

17 травня цього року Рада оборони Києва вирішила, що наземний громадський транспорт у місті у разі оголошення повітряної тривоги має довозити людей до найближчого укриття.

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