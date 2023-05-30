Зараз у Київській області підготовлені та перевірені сотні захисних споруд, зазначили у КОВА.

У Київській області є місто, яке побудували взагалі без укриттів для населення, зараз цю проблему розв’язують.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в ефірі інформаційного телемарафону розповів про наслідки останніх ворожих ударів та підбив проміжні підсумки моніторингу і перевірки стану укриттів в Київській області.

Він акцентував, що завдяки ЗСУ 29 травня всі повітряні атаки ворога по Київщині були відбиті. "Наша ППО відпрацювала всі цілі. Влучань немає, тільки частина уламків потрапила у приватні будинки, є невеликі пошкодження - це вибите скло, вікна та інші невеличкі руйнування приватних будинків. Ми одразу з нашими районами допомагаємо людям ліквідовувати, відновлюємо і відбудовуємо ці наслідки потрапляння уламків", - поінформував Кравченко.

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Голова КОВА зазначив, що зараз на Київщині триває моніторинг і працює комісія ДСНС, яка перевіряє роботу і стан кожного укриття.

"На сьогоднішній день в Київській області підготовлені 600 захисних споруд - це сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення, а також понад 1200 найпростіших укриттів. Але ця робота продовжується. Зараз ми робимо також укриття в школах, дитячих садках. І у нас велика мета побудувати в кожній школі укриття, які також використовуватимуться для населення. Ми перевіряємо приватну, комунальну, державну форму власності укриття. Щоб вони були готові та несли свою головну функцію - зберігали життя людей", - підбив проміжні підсумки моніторингу Кравченко.

Він розповів, що в Київській області є місто, яке від початку було побудовано взагалі без укриттів. "Також у нас є проблема - це місто Українка. Коли місто будувалось, то взагалі без будь-яких укриттів. І немає такої можливості через те, що ґрунтові води дуже близько. Але зараз вже розробляється проект - він на фінальній стадії, і в місті Українка буде вже два укриття в школах. З 1 червня мер мені обіцяв запустити будівництво, і це буде під моїм особистим контролем", - підкреслив Кравченко.

Він додав, що у школах будуватимуть укриття подвійного призначення та навів перший приклад навчального закладу в Гатному Фастівського району Київської області. "...ми побудували і душові кабінки, і все можливе, щоб людям було комфортно. А після настання перемоги і миру, діти могли навчатись після шкільних занять додатково", - пояснив чиновник.

Масовані удари РФ по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 травня ворог вчергове атакував Україну дронами та ракетами, з опівночі і до ранку повітряна тривога лунала у низці областей України.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під час цієї нічної атаки Силами оборони було знищено 37 російських крилатих ракет та 29 ударних безпілотників Shahed-136/131. Зазначалося, що ворог цілився у військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Через деякий час російські окупанти продовжили повітряний терор і вдруге за добу атакували Україну ракетами. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, близько 11:30 ворог атакував Київську область балістичними та крилатими ракетами наземного базування. Загалом було випущено 11 ракет: "Іскандер-М" (балістика) та "Іскандер-К" (крилаті ракети) з північного напрямку. Зазначалося, що українські військові збили всі ракети. Вибухи через падіння уламків збитих ворожих ракет пролунали у Києві та Київській області.

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