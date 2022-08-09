З початку війни президент України бере участь у самітах онлайн, проте для зустрічі з Путіним Зеленський, можливо, зробить виняток.

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на осінній саміт G20 в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський лідер Володимир Путін.

Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC.

За його словами, Зеленський переконаний, що він має перебувати на території України, а у самітах можна брати участь і в онлайн-форматі. Однак якщо на захід прибуде Путін, українській делегації потрібно буде обміркувати можливість своєї присутності безпосередньо на полях саміту.

"Тому що присутність Путіна в будь-якому місці, на будь-якому саміті побічно означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії запросив Україну на саміт G20 у листопаді. Саме в цій країні збереться черговий саміт G20. Україну на саміт запросили США та їхні союзники.

Зараз "Група двадцяти" об'єднує 19 країн і ЄС.

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