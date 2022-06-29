Саміт має відбутися у листопаді на Балі.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що участь України у саміті "Великої двадцятки" залежатиме від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з президентом Республіки Індонезія Джоко Відодо.

"Я вдячний вам, пане президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті "Групи двадцяти". І звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою Відодо зауважив, що передав президентові України запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки". Водночас, глава Білого дому пропонував запросити Україну на зустріч G20, якщо Росію не вдасться виключити.

Наприкінці квітня президент Індонезії запросив Україну на саміт G20 у листопаді. Саме в цій країні збереться черговий саміт G20. Україну до саміту запросили США та їхні союзники.

Зараз "Група двадцяти" об'єднує 19 країн та ЄС.

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