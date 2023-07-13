Зазначається, що у 2022 році у "Дії" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

Сьогодні Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

Як повідомляє у Facebook міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, проектними рішеннями передбачається влаштування тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб.

При цьому сказано, що замовником будівництва є Національний музей історії України у Другій світовій війні.

В міністерстві нагадали, що монумент "Батьківщина-мати" споруджено в 1981 році і він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. Він розташований на правому березі річки в Києві на території музею. Автор монумента — скульптор Василь Бородай.

Ремонт монумента - подробиці від скульптора

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час брифінгу зауважив, що це "символічний історичний момент".

"Це своєрідний тизер проекту, який має бути реалізований вже найближчим часом, до 24 серпня. Це заміна радянського гербу на "Батьківщині-матері" на тризуб", - сказав він.

Міністр додав, що у всі роки незалежності України багато йшлося про те, яким чином потрібно переосмислити "Батьківщину-мати", але під час війни "це набуло надзвичайно гострого розуміння такої необхідності". Ткаченко зазначив, що цей проект достатньо складний та багатошаровий. Він реалізовуватиметься не за бюджетні кошти.

"Я вдячний всім нашим партнерам, донорам, які тут зібралися... Загальна вартість вартість робіт складає 28 мільйонів гривень. Фактично майже всі кошти наразі зібрані. Тривають роботи", - сказав він.

Своєю чергою, скульптор проекту Олексій Пергаменщик зауважив, що зображення герба України відповідатиме нормам законодавства.

"Ми нічого абсолютно не змінювали в плані пропорцій самого тризуба. Я спілкувався з автором тризуба, який зробив його, який прописаний в Конституції у 1992 році. Ми з ним радилися, як правильно його розташувати, як його центрувати правильно стосовно геральдики. Саме зображення абсолютно відповідає нормам закону. Ніякої відсебятини ми не робили тут", - сказав він.

Передбачається, що наприкінці липня вже можна буде побачити, як виглядатиме тризуб, перед монтажем. Він виготовляється з нержавіючої сталі, частина з якої від "Запоріжсталі". Крім того, відбуваються роботи з підготовки демонтажу герба.

Монумент "Батьківщина-мати"

Минулого року МКІП провело опитування в застосунку "Дія" - "Як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". У ньому взяли участь понад 778 тисяч українців і 85% з них вибрали варіант "Замінити герб СРСР на тризуб".

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, який вигляд матиме щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві після декомунізації. Відповідне відео з компьютерним моделюванням показало Міністерство культури та інформаційної політики України у своєму Facebook.

В ньому зазначалося, що "Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Водночас сам щит позбудеться радянського клейма.

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