Пілотним проектом застосунку зможуть користуватись українські учні, батьки та вчителі вже взимку.

Президент України Володимир Зеленський представив новий освітній цифровий застосунок під назвою "Мрія".

Про це глава держави розповів під час зустрічі у форматі відеоконференції з учнями й педагогами із майже 40 навчальних закладів з України та з-за кордону. За його словами, застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Він міститиме бібліотеку контенту про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки.

"Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз", – розповів Зеленський.

Зазначається, що цей застосунок буде доступний для користування учнями, вчителями та батьками як в Україні, так і за кордоном.

"Ми починаємо цей проект зі школи. Пілотний проект плануємо реалізувати ближче до грудня, щоб кожна деталь працювала. Наступного року ми переводимо "Мрію" на всю нашу шкільну систему. І тоді ж хочемо додати до "Мрії" дитячі садочки і допомогу батькам, вихователям. Потім інші рівні освіти", - сказав президент.

Навчання у школах України

Сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік 2023/2024. Форми навчання в освітніх закладах визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації.

Міністерство освіти і науки України підготувало низку рекомендацій, щоб освітяни та учні змогли комфортно та розпочати навчальний рік. Вони покликані допомогти правильно і легко організувати освітній процес у закладах різних ланок: дошкілля, середня, позашкільна освіта та за різних форм навчання: дистанційна, змішана, очна

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що станом на 1 вересня цього року майже 16% шкіл досі не обладнані укриттями та сховищами для безпечного навчального процесу.

Вас також можуть зацікавити новини: