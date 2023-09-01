Майже 16% шкіл досі не обладнані укриттями та сховищами для безпечного навчального процесу.

Майже 84% українських шкіл мають укриття та сховища, що є визначальною вимогою для навчання учнів в офлайн-режимі.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який нагадав, що цього року Кабмін виділив регіонам 1,5 мільярди гривень на облаштування захисних споруд у школах.

"У школи цього року підуть 4 мільйони учнів, 10,5 тисяч шкіл фізично відкриють свої двері з 1 вересня. Понад 6,5 тисяч з них будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі шкіл – у змішаному форматі, ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу у дистанційній формі", - зазначив він.

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Також він нагадав, що цього року уряд виділив 1 мільярд гривень регіонам на закупівлю шкільних автобусів.

"Вже зараз 18 областей підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Завдяки постійній роботі з нашими європейськими партнерами вдалося досягти домовленості на поставку ще понад 300 автобусів до кінця цього року, ці автобуси надійдуть від Євросоюзу як гуманітарна допомога, 192 автобуси вже передано в школи", - сказав він.

Крім цього, він додав, що для покращення освіти в онлайн-режимі українські вчителі отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі – приблизно 36 тисяч девайсів. До кінця року учні отримають ще 40 тисяч гаджетів.

Ситуація з укриттями

З початку повномасштабного вторгнення кияни та мешканці інших міст скаржилися на масові випадки закриття укриттів під час повітряних тривог. Розголосу ситуація набула після трагедія, яка сталася у столиці в ніч на 1 червня. Тоді люди не змогли потрапити до укриття однієї з лікарень, бо двері були зачинені. Тоді біля будівлі поліклініки загинуло троє людей - дві жінки та дівчинка.

Після цього інциденту по всій країні розпочалися масштабні перевірки укриттів.

30 серпня 2023 року в Києві ухвалили важливе рішення: укриття в закладах освіти будуть відчинені цілодобово. Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

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