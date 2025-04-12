Майор Іванов відзначений орденом "Золота Зірка".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову.

Про це йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі №232/2025. Йдеться про присвоєння майору Іванову посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Зазначається, що його відзначено "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов.

У Повітряних силах Збройних сил України зазначили, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія. Подробиць загибелі льотчика не повідомляють. Крім того, там нагадали, що українські льотчики на американських винищувачах виконують бойові завдання "в неймовірно складних умовах".

Зеленський також відреагував на загибель Іванова, зокрема наголосивши, що "відповімо сильно і влучно". "Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно", - пообіцяв він.

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