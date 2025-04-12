Життя 26-річного Павла Іванова обірвалося 12 квітня 2025 року.

У суботу, 12 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що сьогодні пілоти F-16 виконують бойові завдання на різних напрямках "у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах".

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"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" - зазначили у відомстві.

І додали, що усі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою роботу. Подробиці загибелі льотчика Повтіряні сили не наводять.

Перший випадок катастрофи F-16 в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 серпні 2024 року під час масованого обстрілу загинув український льотчик Олексій Месь. Він вступив у свій останній бій, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотний літальний апарат, повідомляли Повітряні сили.

У лютому 2025 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Україна влітку збила свій винищувач F-16 через дії США. Зазначалося, коли F-16 прибули в Україну, адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена приховала ключову технологію, яка допомагає наземній протиповітряній обороні відрізняти свого від ворога.

На початку березня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обіцяв, що результати розслідування щодо катастрофи F-16 будуть усім відомі найближчим часом. Він додав, що "ми не збираємося це приховувати". На запитання, чи міг винищувач бути збитий дружнім вогнем, Сирський відповів, що не може поки нічого коментувати до появи результатів.

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