На розвиток системи РЕБ мають спрямувати ще 540 мільйонів гривень.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду виділити додаткові 540 мільйонів гривень на розвиток системи радіоелектронної боротьби Дніпропетровської області.

У своєму вечірньому відеозверненні президент сказав, що вже є рішення щодо додаткового фінансування прифронтових та прикордонних із Російською Федерацією громад, які постійно перебувають під ударами та обстрілами загарбницької армії:

"До 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду - залежно від кількості людей у громаді. І це буде не одна така виплата. Ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей".

Оборона України

Як повідомляв УНІАН, ​сьогодні в межах 27-го засідання Контактної групи з питань оборони України було офіційно оголошено про створення нової міжнародної Коаліції радіоелектронної боротьби на підтримку України.

Відео дня

Це вже дев'ята коаліція, сформована в рамках цього формату. До ініціативи приєдналися 11 країн, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри. ​

Коаліція РЕБ має на меті посилити спроможності України у сфері радіоелектронної боротьби, включаючи розвиток та впровадження сучасних технологій, покращити захист від БПЛА та радіоелектронних атак та підвищити ефективність українських військових підрозділів.

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