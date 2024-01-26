До нового призначення Андрій Коваленко обіймав посаду заступника керівника ЦПД при Раді нацбезпеки і оборони.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Про це йдеться в указі глави держави.

"Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в указі президента.

Раніше Зеленський видав указ, яким дозволив обіймати посаду керівника Центру протидії дезінформації військовим.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко - експерт з інформаційних технологій, PR-консультант. У 2012 році закінчив навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "соціологія". Трудову діяльність розпочав наприкінці 2010 року як журналіст. Працював у виданнях "Сегодня", "Коментарі", згодом обіймав посаду редактора сайту телеканалу "Еспресо".

З 2015 року Коваленко працював редактором, першим заступником головного редактора, а згодом - головним редактором сайту Depo.ua.

З 2018-го року як експерт у питаннях інформаційних технологій новий голова Центру протидії дезінформації брав участь у форумах польського Інституту Східноєвропейських досліджень. З травня 2020 року він обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування. Крім того, він очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії "Слуга народу" Борщагівської ОТГ.

Останнім часом Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Є лейтенантом ЗСУ.

Інформаційна війна

Президент України Володимир Зеленський розповів, як перемогти в інформаційній війні з Росією. За його словами, перемогти може тільки розум і аналітика, "можливість просто не вірити, не довіряти всліпу, а все перевіряти".

Також УНІАН повідомляв, що Росія використовує американських знаменитостей для дезінформації.

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