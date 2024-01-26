Особливо йдеться про захист від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим командирам Сил оборони підготувати детальні плани подальшого захисту прифронтових і прикордонних міст та критичних об'єктів. Про це глава держави повідомив у Telegram після проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - зазначив Зеленський.

Крім того, як повідомив президент, ще увага зосереджувалася на питанні снарядів. Йдеться про пошук нових контрактів, взаємодію з партнерами щодо ритмічності міжнародної технічної допомоги, постійне нарощування власного виробництва. "Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - додав глава держави.

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Разом з тим, як підкреслив Зеленський, він заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - наголосив Зеленський.

Новини війни - плани Росії

Раніше видання The Financial Times з посиланням на українські джерела повідомляло, що Росія може планувати новий масштабний наступ вже цього літа. Вони припускають, що метою нового наступу загарбників стане захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Москва спробувала анексувати восени 2022 року. Також вони не виключають спроби захопити Харків або Київ.

У нещодавно розсекреченій оцінці розвідки США йдеться, що мета диктатора Путіна - захопити Україну і підкорити людей залишається незмінною.

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