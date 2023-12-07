Microsoft виявила, що знаменитостей обманом змусили зняти відеоролики з нападками на президента України Володимира Зеленського.

В рамках інформаційної війни Росія використовує відеоролики американських знаменитостей з критикою українського лідера.

В рамках цієї кампанії відеоролики Елайджі Вуда, Майка Тайсона та інших були перероблені так, щоб негативно зобразити президента України Зеленського, пише The New York Times.

Ці відео, спочатку записані на Cameo, використовуються для того, щоб помилково представити Зеленського як "неонациста з наркотичною залежністю". Відеоролики широко поширюються в російських соціальних мережах і публікуються в контрольованих державою новинних виданнях.

Відео дня

Центр аналізу загроз Microsoft повідомив про цю тактику, відзначивши її більш часте використання з липня. Компанія Cameo заявила, що таке використання порушує її правила і призведе до видалення контенту і призупинення дії облікового запису покупця.

Знаменитості не знали про те, що їх відео можуть бути використані таким чином, а представник Елайджі Вуда пояснив, що його повідомлення не призначалося Зеленському і не пов'язане з російсько-українською війною. Ця стратегія є прикладом постійних спроб Росії виправдати свій напад на Україну та маніпулювати громадською думкою.

Російська дезінформація - деталі

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України. Зокрема, готуються відповідні публікації іноземні журналісти, які працювали в РФ.

Головна мета активізації російської дезінформаційної атаки проти України в іноземних ЗМІ спрямована на ослаблення міжнародної коаліції, яка надає підтримку Україні для відбиття російської агресії.

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