Президент наголосив, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю.

Президент Володимир Зеленський коментуючи ранковий масований ракетний удар Росії по Україні заявив, що тільки абсолютне зло може коїти такий терор. Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…", - розповів він.

Президент зазначив, що усім, хто був врятований, – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога.

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"Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України", - наголосив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що на Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули мати і донька.

"Ольга – 1992 рік народження, і Вероніка – 2020 рік народження… Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам’ять… Співчуття родині, співчуття близьким…", - сказав він.

Президент зауважив, що сьогодні Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23.

"Якби не це – державі-терористу вдалося б забрати значно більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. ППО, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО, артилерія, ПРО - все, що необхідне, щоб дати безпеку нашим містам та селам як в тилу, так і на передовій, щоб повернути безпеку нашим людям, які поки що на окупованій території. Нікого не можемо залишити під владою російського зла", - підкреслив Зеленський.

Ракетний удар по Україні 28 квітня - деталі

Сьогодні, 28 квітня, близько 04:00 російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині.

Зокрема, в Українці було поранено 13-річну дівчинку.

У Дніпрі російські окупанти поцілили в будинок шкільної вчительки в приватному секторі, загинули її донька і дворічна онука.

В Умані одна із ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд. Як повідомлялося, 18 людей поранено, 9 з них перебувають у лікарні.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, четверо з яких - діти.