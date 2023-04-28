Дитину прооперували, загрози життю усунуті, її стан - стабільний.

Медики розповіли про стан пораненої в Українці дівчинки. Дитина постраждала через ракетний удар Росії по Україні.

"Однією з постраждалих, яку доставили в Охматдит, була 13-річна дівчинка з Київської області. Уламки російської ракети потрапили в будинок дівчинки і травмували її", - йдеться у повідомленні Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Зазначається, що дитину було прооперовано.

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"Зараз загрози життю усунуті, дівчинка в стабільному стані. Далі на неї чекає довготривалий процес лікування та реабілітації. Медики докладають всіх зусиль для відновлення здоровʼя дитини та нормалізації її емоційного стану. Дівчинка знаходиться під наглядом лікарів та медсестер", - зазначили в "Охматдиті".

Удар росіян по Україні 28 квітня - останні новини

28 квітня, близько 04:00 російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині. Зокрема, в Українці було поранено 13-річну дівчинку.

У Дніпрі російські окупанти поцілили в будинок шкільної вчительки в приватному секторі, загинули її донька і дворічна онука.

В Умані одна із ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд. Як повідомлялося, 18 людей поранено, 9 з них перебувають у лікарні.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, четверо з яких - діти.

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