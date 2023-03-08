Зеленський обговорив з Гутеррішем ситуацію на українських атомних об'єктах та відповідні загрози, створені Росією.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності визволення усіх захоплених окупантами українців.

Глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, що сьогодні у Києві провів важливі перемовини з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

"Ключове - це питання захисту. Захисту України, усього міжнародного порядку. Питання миру - для нас і для світу. Засудження для агресора. Ми обговорили з паном Гутеррішем ситуацію з нашими людьми, які утримуються в російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі і діти. Маємо повернути всіх", - наголосив Зеленський.

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За словами президента, також він обговорив з Гутеррішем ситуацію на українських атомних об'єктах та відповідні загрози, створені Росією.

"Обговорили продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності. Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався", - зауважив президент.

Крім того, як додав Зеленський, він представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, Статуту ООН, які можуть сприяти реалізації української Формули миру.

Обміни полоненими та ООН

8 березня на спільній із Зеленським прес-конференції Гутерріш заявив, що ООН готова бути посередником між Україною та Росією для повної демілітаризації Запорізької АЕС, захопленої російськими окупантами.

7 березня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 130 захисників і захисниць.