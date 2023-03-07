Також Україні повернули воїнів, взятих у полон в районі Бахмута та Соледаром.

7 березня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 130 захисників, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своїх соцмережах.

"Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі", - написав Єрмак.

Також Україні повернули воїнів, взятих у полон в районі Бахмута та Соледаром. "Загалом 35 людей з Донецького напрямку", - поділився керівник Офісу президента.

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"Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - підкреслив він.

Обмін полоненими – актуальні новини з фронту

4 лютого Україні після низки випадків, коли РФ без причин зривала усілякий обмін, вдалося повернути з полону 116 захисників – оборонців Маріуполя, снайперів, бійців ССО та інших.

Того ж дня вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью.

Росіяни повертають насамперед кадрових військових і мало турбуються про долю частково мобілізованих, кинутих, як "гарматне м’ясо", на позиції ЗСУ.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис. людей.

Ставлення РФ до військовополонених – що відомо

6 березня російські окупанти поширили відео розстрілу українського військовополоненого після гасла "Слава Україні". Це не перший факт воєнних злочинів РФ в Україні.

Відомо, що керівництво РФ заборонило своїм військовим на деяких напрямках брати у полон захисників, навіть коли ті здаються без зброї.

Кричущим злочином стала й масова страта українських оборонців в Оленівській колонії. Росія досі не передала ні Україні, ні міжнародним організаціям реальні дані про загиблих полонених.

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