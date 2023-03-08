Водночас Зеленський на спільній прес-конференції з генсеком ООН наголосив, що ЗАЕС має повернутися під повний контроль України.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що ООН готова запропонувати свої "добрі послуги" і бути посередником між Україною та Росією для повної демілітаризації Запорізької АЕС, захопленої російськими окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гутерріш сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у Києві.

"Безпека і захист Запорізької атомної електростанції мають життєво важливе значення. Я вірю, що можливе посередництво для пошуку шляхів повної демілітаризації району і водночас забезпечення повернення станції до нормальної роботи може також бути важливим", - заявив Гутерріш.

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Своєю чергою Зеленський зауважив, що сьогодні обговорювалися шляхи припинення ядерного шантажу Росії і відновлення безпеки всіх українських атомних електростанцій.

"Зокрема, безпека Запорізької атомної станції. ЗАЕС повинна повернутися під повний український контроль. Це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - наголосив Зеленський.

Ситуація на ЗАЕС

Довідка УНІАН. Російські окупанти захопили ЗАЕС у березні 2022 року. Представники корпорації "Росатом", які постійно присутні на ЗАЕС, також допомагають російським військовим. Через брак персоналу, оскільки українці здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, на ЗАЕС працевлаштовують осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Ситуація на Запорізькій АЕС постійно погіршується через терор щодо працівників та навмисне погіршення росіянами технічного стану станції. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, дипломатичні кроки щодо повернення АЕС під контроль України наразі не мають успіху.

6 березня в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що російські загарбники прораховують ймовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС та позначають обладнання, яке можна вкрасти.

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