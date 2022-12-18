Глава держави переконаний, що у зміні влади у першу чергу повинне бути зацікавлене російське суспільство.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість зміни влади президента Володимира Путіна в Російській Федерації.

Про це президент України сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI. У нього запитали, чи існують ознаки того, що путінський режим може впасти.

"У мене немає цієї інформації. Якби хотіли нашої допомоги - ми люди, які завжди готові світові з гуманітарними місіями допомагати", - сказав Зеленський.

Відео дня

Водночас у нього запитали, чи є, на його думку, у світі зацікавленість західних демократій у тому, аби путінський режим впав. Зеленській відповів, що зацікавленими мають бути у першу чергу самі росіяни.

"Я думаю, що перш за все, щодо зміни влади або не зміни повинен бути прояв інтересу їх народу і їх суспільства. Це в них забирають свободу, це в них забрали їх історію. Це росіян зараз ізолює світ. А точніше сказати: в чому різниця їх пропаганди і просто думок світу? Не світ їх ізолює, а вони ізолюються від світу. Вони самі. У них інший погляд... який не передбачає іншої думки. І це дуже дивно виглядає у 21-му сторіччі", - заявив Зеленський.

На думку президента, "якщо зміна політики їх влади веде до того, що ця влада не готова змінюватись, то значить, їм треба змінювати цих людей (при владі)".

"В іншому випадку, вони історично не втримають свою державу і свою державність, культуру, історію у цілому", - підсумував український лідер.

Зміна режиму в Росії

Колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов вважає, що політичний вплив Путіна суттєво зменшився. На його думку, через це російський президент неодмінно втратить владу протягом щонайбільше наступних півтора року.

Водночас екс-депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Путіна свої вб'ють раніше, ніж він потрапить у Гаагу на трибунал через широкомасштабну агресію проти України.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що оточення Путіна активно готується до зміни режиму та організує для себе "запасні аеродроми" у країнах Латинської Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: