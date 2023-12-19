Україні потрібен результат, а не суперечки у соціальних мережах. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу обвинувачень представниці його партії в парламенті "Слуга народу" Мар’яни Безуглої у Facebook головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
"А пан Залужний також мій представник. Як і всі ті, кого я призначав або хто зі мною прийшов. Комусь дуже вдячний, за когось соромно", - наголосив він.
При цьому Зеленський зазначив, що немає часу читати коментарі у Facebook. "Вибачте, я не займаюся цим, у мене немає часу", - сказав він.
При цьому додав, що йому не до цих "зайвих безрезультативних діалогів". За його словами, він використовує соціальну мережу як майданчик, як пошту, де може відповісти на запитання суспільства і як форрмат спілкування партнерами.
"А що стосується Мар'яни, Валєри і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати у Facebook. Вони дуже часто там спілкуються. У них там діалоги. Вони з перших днів, то разом їдуть на фронт, то вони сваряться. Це складні для мене питання. Тому я вам сказав, що нам всім треба давати результат державі щоденний, а селфі - встигнемо", - сказав Зеленський.
Нападки Безуглої на Залужного - деталі
Наприкінці листопада народна депутатка від президентської фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла закликала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку, оскільки він нібито не зміг надати план задуму на наступний рік. Вона майже щодня або по кілька разів на добу робила дописи, де критикувала Залужного.
Також у Facebook робила опитування, шукаючи кандидатури замість нього, запропонувавши людям з 13 кандидатур обрати того, кого вони вважають найкращим "замінником" Залужного.