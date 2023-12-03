Нардепа у мережі вже жорстко потролив активіст.

Нардеп від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла вирішила з'ясувати, ким замінити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного - розпочала опитування на цю тему на своїй сторінці у соцмережі.

Народна обраниця у Facebook запропонувала людям з 13 кандидатур обрати того, кого вони вважають найкращим "замінником" Залужного. Станом на 20:12 неділі, 3 грудня, лідерами є генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський (41%) та очільник Головного управління розвідки Міноборони нашої держави Кирило Буданов (14%).

"Якщо змінювати Залужного, то на кого? Голосування - ваша думка, рейтингове, можна кількох. Просто обговорення. Якщо є якась окрема думка, ідеї - пишіть в коментарях. Памʼятаємо про стриманість, але й недоторканних немає", - написала політик.

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Інтернет-користувачі по-різному відреагували на опитування, яке влаштувала Безугла. "Юда", - написала Maryana Kondzelka. "Військових потрібно запитати", - вважає Степан Сенів. "На Залужного", - поділилися думкою Надія Петрівна.

Активіст Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook вже потролив Безуглу за опитування. Він створив жартівливе опитування щодо того, хто зміг би замінити Безуглу у фракції "Слуга народу" і запропонував серед кандидатів скандального екс-нардепа Ірину Фаріон та чупакабру.

Скандал через заяву Безуглої щодо Залужного - що трапилося

Нагадаємо, наприкінці листопада Мар’яна Безугла закликала Валерія Залужного піти у відставку, оскільки він нібито не зміг надати план задуму на наступний рік. За словами нардепа, військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч українців на місяць.

Пізніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Безуглої. Він зазначив, що підігравання розмовам про необхідність будь-яких відставок в нашій державі - це підігравання РФ.

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