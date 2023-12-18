За її словами, робота на високих посадах - це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державної безпеки.

Екс-заступник голови Міноборони Ганна Маляр, коментуючи повідомлення про знаходження "прослушки" у головкома Валерія Залужного, заявила, що зливи секретної інформації зі штабів в Україні вже були.

"Щодо прослуховування кабінетів. Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо впринципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так. Військова таємниця вже не раз ставала публічною", - написала вона у Telegram.

Маляр також відкрила специфіку роботи на відповідальних державних посадах.

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"Там немає презумпції довіри, як у шлюбі. Тому працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці. Наприклад, на носіях державноі таємниці є серйозні обмеження навіть щодо спілкування. Так, є категорія осіб з якими неможна без офіційного дозволу та інструктажу комунікувати", - поянила Маляр.

За її словами, робота на високих посадах - це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державної безпеки.

"Прослушка" у Залужного - деталі

У кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Залужного знайшли пристрій для прослуховування, повідомляла "Українська правда", посилаючись на джерела у військових колах.

Згодом в СБУ повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Там уточнили, що техніку було виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

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