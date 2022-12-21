Президент планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і наразі вже перебуває у Вашингтоні.

Відповідні фото Зеленського на аеродромі в США оприлюднені у Telegram. За словами президента, він поїхав до Вашингтона, щоб продовжити співпрацю зі Штатами.

"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України", - прокоментував Зеленський.

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Зокрема, зазначив він, відбудеться зустріч із президентом США Джозефом Байденом - буде обговорено двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки.

"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - додав український президент.

Зеленський у США

Як повідомляв УНІАН, до організації та забезпечення заходів безпеки Зеленського від час візиту до Вашингтона були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Американські законодавці вже отримали вказівки щодо виступу Зеленського перед Конгресом. ЗМІ опублікували розклад зустрічі.

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