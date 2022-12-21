За словами Данілова, наразі вже всі висновки стосовно Росії зроблені, а цілі визначені, тож потужність підтримки Заходом України буде зростати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що поточний візит президента України Володимира Зеленського до США означає принципово новий етап війни з Російською Федерацією.

Про це Данілов написав у своєму Twitter. За його словами, всі висновки щодо РФ вже зроблені.

"Візит президента України Володимира Зеленського до США – це принципово новий етап нашої війни за незалежність. Всі висновки стосовно Росії зроблені й цілі визначені", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов зазначив, що потужність підтримки Заходу буде зростати. На його думку, "країна-бензоколонка більше ніколи не має стати проблемою для світу".

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, Зеленський відвідає Вашингтон. На зустрічі планується обговорення співпраці двох країн. Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

За даними CNN, до організації та забезпечення заходів безпеки були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Зеленський о 21:00 за київським часом прибуде у Білий дім для зустрічі з Байденом. Орієнтовно о 23:30 має розпочатись спільна прес-конференція президентів України та США.

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