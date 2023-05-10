Зеленський розповів, що сьогодні була нарада з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни.

За сьогодні в сервісі "єВідновлення" багато заявок про відновлення зруйнованого через війну житла. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Крок за кроком на основі тих ресурсів, які маємо зараз реалізовуємо й програми поточного відновлення нашої країни. Зокрема, сьогодні запрацював державний сервіс "єВідновлення". Це підтримка людей, які потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Вже за цей день маємо значну кількість заявок у "Дії". Загалом ідеться про сотні тисяч пошкоджених об’єктів", - сказав він.

При цьому підкреслив, що мають отримати і допомогу ті люди, які змогли своїми силами відновити пошкоджене житло. "Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", - додав президент України.

Відео дня

Зеленський розповів, що сьогодні була нарада з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни. За його словами, опрацьовуються всі аспекти відновлення у новому безпековому форматі.

"Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - наголосив президент України.

Він зазначає, що у травні будуть доопрацьовані державні програми в цьому напрямку, щоб уже в червні вийти "на практичну роботу з партнерами щодо наших планів". Зеленський підкреслив, що це стосується відбудови критичних систем, стратегічної трансформації нашої країни. Він додав, що це дасть поштовх для розвитку і всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною.

"Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця", - наголосив президент України.

Запуск сервісу "єВідновлення" в Україні - деталі

Сьогодні почалася реєстрація заявок на грошову допомогу по програмі єВідновлення. Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці відтепер можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Вони можуть подати заяву в Дії та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн.

Через подачу українцями тисяч заявок у перший день роботи програми "єВідновлення" в системі стався збій.