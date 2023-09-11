На його думку, це покоління, якому належать його діти, зробить Україну великою, тому що воно вільне і сильне у своїх позиціях та цінностях.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що підтримує його найбільше під час війни і чи не має у нього депресії. Глава держави наголосив, що радий тому, що його діти та дружина поруч із ним.

"Ні (депресії немає - УНІАН), я в порядку. Я можу із цим жити. І хоч я не маю так багато часу, але іноді я дивлюся на своїх дітей. Вони в Україні і дуже свідомі українці. І я щасливий, що вони тут", - сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN.

На його думку, це покоління, якому належать його діти, зробить Україну великою, тому що воно вільне і сильне у своїх позиціях та цінностях.

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Президент також зауважив, що коли дивиться у дзеркало, то вже бачить іншу людину, ніж перед повномасштабним вторгненням. За його словами, ця людина набагато старша, а й можливо мудріша.

"Я радий, що у мене є моя дружина. Вона така сильна та гарна. І з кожним днем стає все сильнішою, милішою та молодшою - у неї багато енергії… І ми бачимо це в одному й тому ж дзеркалі", - пожартував Зеленський.

Зеленський та його родина - деталі

Раніше президент розповідав, що його син Кирило і дочка Олександра могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно по відношенню до інших людей, чиї діти йдуть на фронт. Зеленський наголосив, що вони з дружиною не мають уявлення про те, як би вони відправили своїх дітей за кордон.

Крім того, глава держави в одномі зі своїх інтерв’ю також говорив про те, що балансування між управлінням воюючою країною та батьківством є неможливим завданням. Він також додав, що вважає себе поганим батьком, бо його дітей виховує "дружина та війна".

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