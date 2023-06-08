Він заявив, що не зміг би відправити їх за кордон.

Президент України Володимир Зеленський у новому інтерв'ю для німецької газети Bild розповів про своїх дітей та їхне місце перебування. За словами глави держави, його син Кирило і дочка Олександра могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно по відношенню до інших людей, чиї діти йдуть на фронт.

Тому, як він зазначив, його спадкоємці залишилися в Україні. Більш того, президент заявив, що у них з дружиною навіть уявлення немає про те, як би вони відправили своїх дітей за кордон.

"Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Він сьогодні міг би виїхати за кордон, але він не може це зробити. Тому що в голові у мене або у моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно і несправедливо", - сказав Зеленський.

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Він додав, що дуже любить своїх дітей і боїться за них: "Нам дуже важко уявити життя одне без одного".

Володимир Зеленський залишився в Україні

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Зеленський зізнався, що йому пропонували евакуюватися з України. Однак він сказав, що йому потрібно не таксі, а допомога в боротьбі з окупантами.

Він залишився в Україні, чим викликав захват не тільки у свого народу, а й у всього світу. Більше року президент України залишається з людьми в такі важкі часи і кожен день наближає нашу перемогу.

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