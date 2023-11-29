Глава держави оглянув найбільше укриття, облаштоване в Херсоні.

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Херсон та ознайомився з будівництвом захисних споруд та укриттів для місцевого населення.

"Доповідь щодо будівництва укриттів. Змістовно. Дякую всім, хто докладає зусиль для захисту людей", - прокоментував він опубліковане відео.

За інформацією Офісу президента, під час робочої поїздки до Херсонської області Зеленський ознайомився з презентацією розбудови системи цивільного захисту регіону.

Як повідомляється, глава держави оглянув найбільше укриття, облаштоване в Херсоні. Його обладнано для перебування 250 людей під час повітряної тривоги.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поінформував президента про ремонт та реконструкцію укриттів у регіоні. За його словами, у населених пунктах області встановлюють вуличні укриття та габіони. Також заплановано продовжити будівництво бомбосховищ у школах і дитсадках.

Як зазначив Прокудін, триває робота над налагодженням системи оповіщення населення. Крім того, будуються фортифікаційні та інженерні споруди. Особливу увагу приділено захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Також начальник Херсонської ОВА доповів президенту про проект будівництва підземного перинатального центру в Херсоні. У цьому центрі планують обладнати пологове та післяпологове відділення, операційні зали й палати інтенсивної терапії, які будуть оснащені новітнім медичним обладнанням. Крім того, заплановано побудувати підземну міську клінічну лікарню із сучасними операційними та реанімаційним блоком, палатами інтенсивної терапії.

Під час відвідання укриття главі держави передали чумацьку ікону, а також презентували ювілейну монету, присвячену річниці деокупації Херсона.

Візит Зеленського на Одещину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область, де заслухав доповіді військових та взяв участь у нараді щодо захисту регіону.

На нараді обговорили ситуацію в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".

Глава держави зауважив, що під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з українськими захисниками. За словами Зеленського, відбулося спілкування з воїнами, які захищають Південь України, під час якого вручив їм державні нагороди та подякував за службу.

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