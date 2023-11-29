Зокрема, йшлося про ситуацію в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".

Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область, де заслухав доповіді військових та взяв участь у нараді щодо захисту регіону.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі глави держави, візит відбувся сьогодні, 29 листопада. На нараді обговорили ситуацію в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса". Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з українськими захисниками.

"Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", - зазначив президент.

Війна в Україні - останні заяви президента

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у своєму вечірньому зверненні Зеленський натякнув, що Україна готує "хороші далекобійні речі", щоб російські окупанти відчували українську силу.

Він також розповів про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, на засіданні був, зокрема важливий аналіз нещодавніх атак проти України та тактики захисту протиповітряної оборони. Зеленський відзначив потребу в розвитку та посиленні українських мобільних вогневих груп, а також в усіх максимально ефективних системах протиповітряної оборони.

Крім того, глава держави наголосив на необхідності значного посилення фортифікаційних робіт.

Також Зеленський анонсував підготовку комплексного плану з мобілізації.

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