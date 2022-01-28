Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському призначити в.о. командувача Нацгвардії заступника командувача генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Нацгвардії Миколу Балана та призначив його заступника Юрія Лебедя в.о. командувача.

Відповідні укази від 27 січня опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом #34/2022 Зеленський звільнив Балана, а наступним указом #35/2022 призначив Лебедя.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському призначити в.о. командувача Нацгвардії заступника командувача генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Це вчинок справжнього офіцера", - прокоментував він рішення Миколи Балана про відставку з посади командувача Нацгвардії.

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Розстріл у Дніпрі 27 січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

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