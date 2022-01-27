Про це у коментарі УНІАН повідомила речник Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва. "Так, подав у відставку", - зазначила вона.

Під час брифінгу у Дніпрі Балан заявив, що написав рапорт на ім’я міністра внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача НГУ.

"Враховуючи те, що за будь-які дії, як хороші, так і нехороші, несе відповідальність командувач, я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав Балан.

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Розстріл солдатів на "Південмаші" в Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в м. Підгороднє Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ.

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