Президент України Володимир Зеленський незабаром звернеться із щорічним посланням до Верховної Ради.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні до українців. Президент зазначив, що цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. "Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей", - заявив Зеленський.
"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас", - зазначив президент.
У цьому зв'язку Зеленський наголосив: "Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".
Мир для України
Раніше стало відомо, що Україна хоче провести міжнародний саміт для обговорення власної "формули миру" і завершення війни.
Цю формулу представив президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" у листопаді. Вона складається з 10 пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Пізніше президент розповів, що світова спільнота сприйняла формулу миру вкрай позитивно.