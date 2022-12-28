Незабаром він представить своє бачення реалізації головних завдань на найближчий час.

Президент України Володимир Зеленський незабаром звернеться із щорічним посланням до Верховної Ради.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні до українців. Президент зазначив, що цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. "Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей", - заявив Зеленський.

"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас", - зазначив президент.

Відео дня

У цьому зв'язку Зеленський наголосив: "Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".

Мир для України

Раніше стало відомо, що Україна хоче провести міжнародний саміт для обговорення власної "формули миру" і завершення війни.

Цю формулу представив президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" у листопаді. Вона складається з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Пізніше президент розповів, що світова спільнота сприйняла формулу миру вкрай позитивно.

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