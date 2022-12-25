Президент України Володимир Зеленський закликав українців ближчими днями особливо дослухатися до повітряних тривог.
Про це він сказав у своєму відеозверненні. Звертаючись до українців, Зеленський зауважив, що залишилося лише кілька днів поточного року.
"Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці", - сказав він.
Президент додав, що знає, що темрява не заважатиме українцям приводити окупантів до їхніх нових поразок. Водночас українці повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв.
"Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий Пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт незламності, якщо це знадобиться", - закликав глава держави.
Він зауважив, що по всій країні відкрито вже понад 5,5 тис. таких пунктів.
"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде. І так і буде, я впевнений", - сказав Зеленський.
Удар по Херсону
Напередодні католицького Різдва 24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали 35 осіб, 8 загинули.
Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу піддалися місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Херсона напередодні Різдва терором.
Увечері того ж дня стало відомо, що внаслідок осбтрілу загинули 10 осіб, ще 68 дістали поранення.