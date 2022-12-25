Він зауважує, що Росія спробує зробити останні дні року для українців складним часом, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців ближчими днями особливо дослухатися до повітряних тривог.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Звертаючись до українців, Зеленський зауважив, що залишилося лише кілька днів поточного року.

"Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці", - сказав він.

Президент додав, що знає, що темрява не заважатиме українцям приводити окупантів до їхніх нових поразок. Водночас українці повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий Пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт незламності, якщо це знадобиться", - закликав глава держави.

Він зауважив, що по всій країні відкрито вже понад 5,5 тис. таких пунктів.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде. І так і буде, я впевнений", - сказав Зеленський.

Удар по Херсону

Напередодні католицького Різдва 24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали 35 осіб, 8 загинули.

Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу піддалися місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Херсона напередодні Різдва терором.

Увечері того ж дня стало відомо, що внаслідок осбтрілу загинули 10 осіб, ще 68 дістали поранення.

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