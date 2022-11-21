Він зазанчив, що всюди знають українські пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу.

Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. Він нагадав, що сьогодні звернувся до учасників саміту Міжнародної організації Франкофонії.

"Це понад 50 країн-учасниць, ще понад два десятки країн-спостерігачів. Африка, Азія, Америка, Європа – всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів", - заявив глава держави.

Відео дня

За його словами, Україна зробить все, щоб світ сприйняв запропоновану формулу миру.

Формула миру

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що українська формула миру дуже чітка, а кожен її пункт пропрацьований.

"Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни", - зазначив глава держави.

Раніше російський публіцист Валерій Соловей повідомив, що Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди, однак Кремль відповів на це ескалацією.

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